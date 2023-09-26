Профсоюз Гильдии киноактеров США проголосовал за забастовку против производителей видеоигр

Члены американского профсоюза SAG-AFTRA, представляющего интересы Гильдии киноактеров и Американской федерации артистов телевидения и радио, почти единогласно проголосовали за забастовку против десяти крупнейших производителей видеоигр. Об этом сообщает Rolling Stone.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Среди компаний, которым грозит забастовка членов SAG-AFTRA,— Activision Productions, Disney Character Voices, Electronic Arts Productions, Epic Games, Formosa Interactive. Предыдущая забастовка профсоюза в отношении этих компаний в 2016–2017 годах длилась 183 дня. Нынешние переговоры с производителями видеоигр об улучшении условий контрактов для актеров тянутся уже почти год, и профсоюз рассматривает вариант более решительных мер. Профсоюз добивается улучшения оплаты труда актеров, регулирования вопросов использования искусственного интеллекта, а также гарантий безопасности.

«Пора разработчикам видеоигр перестать играть в игрушки и серьезно взяться за заключение соглашения по трудовому контракту»,— заявил президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер. За забастовку высказались 98,32% человек из почти 35 тыс., участвовавших в голосовании. Итоги голосования не означают, что забастовка и в самом деле начнется. Однако они позволяют объявить забастовку в любой момент, если продолжающиеся переговоры с компаниями закончатся безрезультатно. Очередной раунд переговоров должен пройти сегодня, 26 сентября. И если он не увенчается успехом, забастовка может начаться в любой из ближайших дней.

Представители разработчиков видеоигр отмечают, что все они хотят «справедливого контракта, отражающего важный вклад работников, интересы которых представляет SAG-AFTRA, в индустрию, которая предоставляет развлечения мирового уровня миллиардам игроков по всему миру». Компании выражают надежду, что «взаимовыгодное соглашение будет достигнуто как можно скорее».

Между тем еще с 14 июля члены SAG-AFTRA продолжают бастовать, добиваясь улучшения условий контракта от Альянса продюсеров кинофильмов и телевидения (AMPTP). Участники забастовки не участвуют в съемках фильмов и сериалов, а также в продвижении проектов. А бастующие с начала мая члены Американской гильдии сценаристов (WGA) накануне, 25 сентября, достигли с AMPTP предварительной договоренности о прекращении забастовки.

Алена Миклашевская