Для школ Татарстана могут закупить оборудование для проектирования беспилотников

В министерстве образования и науки Татарстана «изучают» возможность закупки оборудования для школ для проектирования беспилотников. Об этом «Ъ-Казань» сообщили в министерстве.

«Вопрос приобретения дополнительного оборудования, в том числе для проектирования беспилотников, в стадии изучения»,— сказали в пресс-службе регионального минобраза.

О сроках и возможных объемах закупки там говорить не стали, но пояснили, что речь идет об оснащении «авиастроительных классов», а также школ, «вошедших в состав проекта "Инженерная республика"».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стране необходимо «подготовить миллион специалистов» в рамках специальной программы до 2030 года по развитию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом он сообщил, когда проводил открытый урок «Разговоры о важном» для 30 одаренных школьников, в котором принял участие14-летний ученик казанской гимназии №6 Булат Нургалиев. Он увлекается БПЛА, сам их собирает и моделирует и побеждает в специальных соревнованиях. Булат Нургалиев спросил Владимира Путина: «Могли бы вы построить по всей России несколько коптер-парков, чтобы люди, как я, могли летать легально?» Президент Путин в ответ выразил уверенность, что этот «разговор услышат и в Татарстане» и «наверняка сделают».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"