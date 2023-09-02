Власти Татарстана занялись поиском площадки, на которой можно будет в учебных целях запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Скорее всего такой парк откроют на территории Лаишевского технико-экономического техникума, сообщили «Ъ-Казань» в пресс-службе главы республики. Создать коптер-парки президента РФ Владимира Путина в пятницу попросил казанский школьник, победитель соревнований по беспилотной авиации, посетовав, что в Татарстане из-за специальной военной операции (СВО) дроны запускать запрещено. Глава государства обещал ему, что власти республики «наверняка сделают» такую площадку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участник «Разговора о важном» с Владимиром Путиным Булат Нургалиев (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Участник «Разговора о важном» с Владимиром Путиным Булат Нургалиев (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вопрос о строительстве коптер-парков задал в пятницу президенту РФ Владимиру Путину 14-летний ученик казанской гимназии № 6 Булат Нургалиев. Глава государства проводил открытый урок «Разговоры о важном», в котором приняли участие 30 школьников с выдающимися достижениями в учебе.

«Могли бы вы построить по всей России несколько коптер-парков, чтобы люди, как я, могли летать легально?»— сказал татарстанский школьник, который увлекается беспилотными летательными аппаратами, сам их собирает и моделирует. Булат Нургалиев рассказал президенту, что за этот год участвовал в 33 соревнованиях, в 20 из них выиграл, а в будущем хочет стать пилотом гражданской авиации. Однако, по словам ученика, после введения ограничений из-за проведения спецоперации РФ на Украине «стало проблематично летать на дронах и тренироваться».

«Вот эти парки, о которых ты сказал, в Москве есть. Я уверен, что наш с тобой разговор услышат и в Татарстане»,— ответил ему господин Путин, отметив, что в республике «руководители очень гибкие, мобильные, творческие». «Я знаю, они очень хорошо поддерживают все начинания. Думаю, что можно будет сделать, наверняка сделают»,— пообещал президент (цитата по РИА «Новости»). Господин Путин также сообщил, что в России есть специальная программа до 2030 года по развитию БПЛА. «Мы должны подготовить миллион специалистов. Может быть, даже этого еще не хватит, потому что развивается очень быстро. Но, конечно, есть ряд ограничений»,— добавил президент.

«В Татарстане по поручению Рустама Минниханова подбирают площадку для строительства дрон-парка»,— отреагировала в пятницу пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова. Она сообщила «Ъ-Казань», что еще 9 августа господин Минниханов встречался с призерами национальных соревнований по бесплотный авиации, среди которых был главный победитель «Архипелаг 2023» Булат Нургалиев. «Самый молодой оператор БПЛА обратился с предложением организовать в Татарстане дрон-парк. Рустам Нургалиевич эту инициативу поддержал и там же на встрече дал поручение правительству республики подобрать подходящую площадку»,— сказала глава пресс-службы.

По словам госпожи Галимовой, власти рассматривают несколько вариантов, где может появиться этот парк. В их числе территория вблизи Лаишевского технико-экономического техникума. «Там уже созданы условия для тестирования БПЛА, поэтому площадка рассматривается как приоритетная для организации дрон-парка»,— заключила Лилия Галимова.

Напомним, с 19 октября 2022 года в Татарстане действует «уровень базовой готовности» в связи с проведением СВО. В рамках этого режима 25 ноября прошлого года глава республики Рустам Минниханов ввел запрет на использование беспилотных воздушных аппаратов. Исключение было сделано для беспилотников государственных и муниципальных органов и подведомственных им организаций, а также для устройств организаций и граждан, которые заключили с властями специальные договоры. Аналогичные меры приняты более чем в 60 регионах РФ.

Лилия Галимова поясняла «Ъ-Казань», что сейчас беспилотники в Татарстане вообще не используются. «Речь идет о полном запрете. Возможностью запуска по договору с органами власти не пользуются в целях безопасности. Мы и сами не используем»,— говорила она летом этого года. Тогда же по инициативе прокурора Татарстана Илдуса Нафикова были приняты поправки в КоАП Татарстана. Согласно им, за запуск беспилотников санкции для юридических лиц могут достигать 300 тыс. руб., а при повторном нарушении — 500 тыс. руб. Для физлиц предусмотрены штрафы в размере 1-4 тыс. руб., за повторное нарушение запрета — 5 тыс. руб.

Кирилл Антонов