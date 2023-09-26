В Курской области продлен запрет на нахождение в лесах

Запрет на нахождение граждан в лесах Курской области, в том числе, въезд в них на транспортных средствах, продлен до особого распоряжения. Об этом сообщили в правительстве региона и напомнили, что с апреля в области действует особый противопожарный режим.

По данным на 26 сентября, за нарушение правил пожарной безопасности в курских лесах к административной ответственности привлечено 16 человек. Также на прошлой неделе было ликвидировано две угрозы перехода огня на земли государственного лесфонда в Рыльском и Железногорском районах. По словам зампреда правительства региона Константина Полякова, за последние несколько лет на таких территориях не было допущено ни одного пожара.

Уточняется, что в Курской области сохраняется сухая ветреная погода. Класс пожарной опасности варьируется от третьего до пятого, наивысшего.

Накануне на фоне установления пятого класса пожарной опасности в 23 муниципальных образованиях Воронежской области в регионе продлили запрет на нахождение в лесах до 17 октября.

О прогнозах ФБУ «Авиалесоохрана» по рискам возникновения пожаров в макрорегионе в 2023 году читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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