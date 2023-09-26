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Коммерсантъ FM
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В Севастополе на десять минут объявляли воздушную тревогу

Около десяти минут в Севастополе гудели сирены, извещающие граждан об опасности ракетного удара.

Как сообщал ранее губернатор города-героя Михаил Развожаев, у граждан есть от 30 до 50 минут, чтобы спокойно выполнить все действия по принятию мер для обеспечения личной безопасности: проследовать в укрытия или остаться дома, следуя инструкции.

Однако спустя десять минут после объявления тревоги режим ракетной опасности в городе был отменен.

Воздушная тревога в городе объявлялась также вчера, 25 сентября. Во время ее действия силы противовоздушной обороны сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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