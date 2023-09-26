В Томске чиновникам поднимут зарплаты на 5,5%

Администрация Томска для увеличения зарплат чиновникам и работникам автономных бюджетных учреждений на 5,5% выделила 43,5 млн руб., сообщает «РИА-Томск». Выплаты планируется увеличить с 1 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В мае этого года было принято решение о повышение зарплат сотрудникам бюджетных организаций в регионе. На эти цели было выделено 2,4 млрд руб., которые были направлены на увеличение окладов, в том числе, учителей, воспитателей и работников учреждений допобразования.

Ранее «Ъ» сообщал, что в конце 2022 года президент Владимир Путин поручил правительству увеличить зарплаты сотрудников бюджетного сектора до их фактического темпа роста в сфере экономики. Ответственным за исполнение был назначен премьер России Михаил Мишустин. В конце ноября глава Минфина Антон Силуанов также сообщал, что в 2023 году зарплаты бюджетников повысят на 8%. Он пояснил, что этот показатель заложен в федеральном бюджете на 2023–2025 годы.

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Александр Киселев