Провалился конкурс на пост главы шестого кассационного суда

Конкурс на должность председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции признан несостоявшимся. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В ВККС РФ (Высшую квалификационную коллегию судей России.— "Ъ-Волга") не поступило ни одного заявления»,— говорится в сообщении.

В апреле текущего года для проверки действий Александра Ефанова при покупке имущества в Самару прибыла комиссия Высшей квалификационной коллегии судей. В том же месяце стало известно, что ВККС приняла решение об отставке главы Шестого кассационного суда.

В сентябре суд арестовал земельный участок на острове Поджабный, принадлежащий бывшему Александру Ефанову. Имущество было арестовано в рамках уголовного дела о мошенничестве при приватизации земли площадью 40 га ООО «Эра», совладельцем которого в прошлом был сын экс-председателя суда Иван Ефанов.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «"Эра" преступных действий».

Георгий Портнов