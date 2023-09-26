«Зенит» будет выплачивать игрокам премиальные в рублях

Руководство ФК «Зенит» изменило систему премирования футболистов за победы в чемпионате Российской премьер-лиги. С сезона 2023/2024 бонусы игроки петербургской команды будут получать исключительно в рублях. Об этом со ссылкой на журналиста-инсайдера Ивана Карпова 26 сентября сообщает Championat.com.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Уточняется, что в случае выигрыша у «Локомотива», «Динамо», ЦСКА и «Краснодара» футболистам из Петербурга, помимо их основной зарплаты, будут доплачивать 2 млн рублей. Самые высокие премиальные положены за победу над московским «Спартаком» — 5 млн рублей. В прошлом сезоне бонусы составляли $25 и $50 тысяч (в случае со «Спартаком») соответственно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в последнем матче в рамках РПЛ «Зенит» проиграл на своем поле «Локомотиву» со счетом 1:2.

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