«Зенит» проиграл «Локомотиву» в домашнем матче РПЛ

Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» проиграл московскому «Локомотиву» в 9-ом туре Российской премьер-лиги. Матч прошел на петербургской «Газпром арене» и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

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Голами отметились: Матео Касьерра на 22-ой минуте и Максим Глушенков на 59-ой. На 91-ой минуте в ворота сине-бело-голубых мяч отправил Наир Тикнизян, а через несколько минут он получил красную карточку за потасовку на поле.

Таким образом по результатам матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей.

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