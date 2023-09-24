«Зенит» проиграл «Локомотиву» в домашнем матче РПЛ

Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» проиграл московскому «Локомотиву» в 9-ом туре Российской премьер-лиги. Матч прошел на петербургской «Газпром арене» и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.
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Голами отметились: Матео Касьерра на 22-ой минуте и Максим Глушенков на 59-ой. На 91-ой минуте в ворота сине-бело-голубых мяч отправил Наир Тикнизян, а через несколько минут он получил красную карточку за потасовку на поле.
Таким образом по результатам матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей.