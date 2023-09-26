Ростовчанин предстанет перед судом за убийство бывшей жены в общественном месте

Уголовное дело жителя Ростова-на-Дону, застрелившего свою бывшую супругу в салоне красоты на ул. Подвойского, направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР Ростовской области.

Инцидент в ЖК «Красный Аксай» произошел два месяца назад. Обвиняемый в ходе конфликта со своей бывшей женой несколько раз выстрелил в нее из травматического пистолета. Несмотря на медицинскую помощь, женщина умерла. Происходило все на работе у жертвы — в ее салоне красоты.

«В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении. По ходатайству следователя, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщает пресс-служба донского управления Следкома.