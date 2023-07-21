В ростовском ЖК «Красный Аксай» мужчина устроил стрельбу и ранил женщину

В Ростове-на-Дону мужчина устроил стрельбу в салоне красоты, находящемся в ЖК «Красный Аксай» на ул. Подвойского, сообщает пресс-служба ГУ МВД Ростовской области.

По предварительной информации, мужчина и женщина были супругами. В ходе возникшего конфликта, мужчина выстрелил в свою жену из травматического пистолета, после чего выстрелил в себя.

«В настоящее время оба участника происшествия госпитализированы. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента и принято решение в соответствии с законодательством»,— сообщает пресс-служба полиции региона.

Анастасия Назарова