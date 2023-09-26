«Вафельная разметка» появилась на перекрестке Кирова-Коммунаров в Ижевске

В столице Удмуртии нанесли «вафельную» разметку на перекрестке улиц «Кирова-Коммунаров». Как рассказал во «ВКонтакте» и.о. заместителя главы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству Владимир Гуляев, аналогичная разметка в скором времени появится на перекрестке «Кирова-Удмуртская».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Владимир Гуляев Фото: vk.com, Владимир Гуляев

Водителям транспорта напомнили, что «вафельница» запрещает выезжать на перекресток, если впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться более чем на пять секунд, а также если для разворота потребуется пропускать встречные автомобили дольше пяти секунд.

При этом разметка позволяет останавливаться на перекрестке более этого времени при повороте налево или направо для пропуска транспорта, пешеходов и велосипедистов, пересекающих проезжую, на которую поворачивает водитель.

Напомним, в августе завершились работы по ремонту улицы Кирова. Из регионального бюджета на эти цели выделили 200 млн руб. Линейную разметку здесь нанесли в начале сентября.