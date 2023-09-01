Ремонт участка улицы Кирова в Ижевске завершился

В столице Удмуртии завершились ремонтные работы на улице Кирова на участке от Песочной до Удмуртской. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, из регионального бюджета на эти цели выделили 200 млн руб.

В частности, здесь подрядчик убрал старое покрытие, обновил основание дороги и бортовые камни, а также уложил двойной слой асфальтобетона. Кроме того, на участке благоустроили тротуары и съезды, а также оборудовали карманы для платных парковок. Вдоль улицы появилось 10 тыс. кв. м газонов, пять отремонтированных посадочных площадок трамвая и 820 м новых трамвайных рельсов на перекрестках с Песочной, Коммунаров и Удмуртской.