«Водоходъ» запустит круизы из Ростова в Сочи и Астрахань в 2025 году

Компания «Водоходъ» планирует, что первые круизные лайнеры проекта «Карелия» начнут курсировать между Ростовом-на-Дону и Сочи в 2025 году, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Ришата Багаутдинова.

По словам руководителя, также возможен запуск круизов по Черному морю из Сочи в Ростов с посещеним Анапы и Новороссийска.

«На южном направлении лайнер "Николай Жарков" также выполнит круиз из Ростова-на-Дону в Астрахань, с возможностью для туристов посетить города Дагестана — Махачкалу и Дербент»,— цитирует информагентство Ришата Багаутдинова.

Как сообщалось ранее, новые четырехпалубные теплоходы смешанного плавания «Карелия» будут эксплуатироваться в Каспийском, Черном, Азовском, Балтийском и Белом морях. Суда строят на судоверфи «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. На каждом лайнере будут обустроены каюты с балконами, спа-центр, бассейн. Рассчитаны суда на 180 пассажиров.

Анастасия Назарова