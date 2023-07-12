В 2026 году в Азовском и Черном море начнут курсировать новые круизные лайнеры

Круизные суда нового поколения «Карелия» начнут навигацию в Черном и Азовском морях до конца 2026 года, сообщает «РБК Ростов-на-Дону» со ссылкой на заместителя генерального директора по развитию компании «Водоходъ» Илью Суховольского.

«Новые четырехпалубные теплоходы смешанного плавания будут эксплуатироваться в Каспийском, Черном, Азовском, Балтийском и Белом морях с возможностью судозахода на Соловецкие острова, а также в акватории Финского залива и на внутренних водных путях России», — сообщил господин Суховольский.

Суда «Карелия» рассчитаны на 180 пассажиров. На лайнерах обустроены каюты с балконами, спа-центр, бассейн. Строят корабли на судоверфи «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде.

Анастасия Назарова