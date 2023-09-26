Автобусный маршрут из Петербурга в Лаппеенранту продлят до Иматры
Перевозчик Ecolines продлит автобусный маршрут Санкт-Петербурга—Лаппеенранта до города Иматра (Финляндия) с 6 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
В пресс-службе объяснили принятие такого решения тем, что в Иматре проживает много русскоязычных жителей, часто посещающих Петербург.
«Общественным транспортом очень неудобно добираться из Иматры в Лаппеенранта. Поэтому мы продлили рейс до Иматры»,— уточнили в Ecolines.
Ранее перевозчик объявил о запуске 6 октября регулярного автобусного маршрута из Санкт-Петербурга в Лаппеенранту.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Из Петербурга в Краснодар запустили междугородний автобус.
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