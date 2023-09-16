Ecolines запустит ежедневные рейсы из Петербурга в Лаппеенранту

Автобусный перевозчик Ecolines с 6 октября запустит рейсы из Петербурга в Лаппеенранту, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Рейсы будут совершаться ежедневно. В 7:30 автобус будет отправляться из Петербурга, в 18:05 из Лаппеенранты.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с 6 августа перевозчик увеличил количество рейсов из Петербурга в Хельсинки с двух до трех в сутки.

В ночь на 16 сентября вступило в силу ограничение на въезд легковых автомобилей с российскими номерами в Финляндию. До этого запрет на въезд зарегистрированных в России автомобилей ввели Литва, Латвия и Эстония.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте