Из Петербурга в Краснодар запустили междугородний автобус

Между Санкт-Петербургом и Краснодаром запущено междугороднее автобусное сообщение. В столицу Кубани теперь можно будет добраться, воспользовавшись маршрутом №6499 «Санкт-Петербург — Симферополь». Об этом сообщил городской комитет по транспорту.

Для автобусов установлено фиксированное расписание. Каждую неделю по субботам в 07:00 они отправляются с петербургского автовокзала на Обводном канале и прибывают в Краснодар в воскресенье к 11:25.

Стоимость билета для взрослого составляет 4550 рублей, а для ребенка — 2275 рублей. Приобрести их петербуржцы могут в кассах автобусного вокзала и на сайтах компаний-агрегаторов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из петербургского аэропорта Пулково с середины июля запущены два новых рейса в Калининград.

Елизавета Горовая

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