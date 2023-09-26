В Новосибирской области могут перенести строительство шести школ

Шесть школ в Новосибирской области могут быть введены позже заявленного срока, сообщают СМИ со ссылкой на региональное министерство образования. Объекты возводятся в рамках концессионного соглашения. Общий объем инвестиций в строительство школ назывался в объеме 8,3 млрд руб., из них 1 млрд руб. — областные средства, 2 млрд руб. — федеральные и более 5 млрд руб. — собственные средства инвестора. Реализацией проекта занимается ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение».

Изначально срок сдачи проектов школ был намечен на декабрь прошлого года. Однако, в августе прошлого года минстрой региона сообщил, что инвестор «сорвал все сроки», так как концессионер строительства шести школ пока вышел на экспертизу лишь с одним проектом. Министр строительства региона Алексей Колмаков комментировал, что объекты будут сданы в 2024 году.

По данным минстроя, в Новосибирской области требуется построить минимум 15 новых школ на 15 тыс. мест до конца 2024 года.

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Лолита Белова