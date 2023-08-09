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обновлено 13:47

В Новосибирской области ввод 6 школ по проекту ГЧП перенесли на следующий год

В Новосибирской области перенесли сроки ввода школ, которые строятся по проекту государственно-частного партнерства (ГЧП). Как сообщил министр строительства региона Алексей Колмаков ТАСС, шесть объектов планируют сдать в 2024 году.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Там начальный этап строительства идет, где-то организация стройплощадок, где-то забивка свай, где-то работы нулевого цикла» - рассказал министр.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в 2022–2024 годах в Новосибирске планируется построить и ввести в эксплуатацию шесть школ почти на 6 тыс. мест. Общий объем инвестиций назывался в объеме 8,3 млрд руб., из них 1 млрд — областные средства, 2 млрд — федеральные и более 5 млрд — собственные средства инвестора. Предложение о реализации проекта поступило властям от ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение». Речь шла о заключении 15-летних концессий по каждому объекту.

Изначально срок сдачи проектов школ был намечен на декабрь прошлого года. Однако, в августе прошлого года минстрой региона сообщил, что инвестор "сорвал все сроки", так как концессионер строительства шести школ пока вышел на экспертизу лишь с одним проектом.

По данным минстроя, в Новосибирской области требуется построить минимум 15 новых школ на 15 тыс. метс до конца 2024 года.

Александр Киселев

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