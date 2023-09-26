обновлено 07:03
Спрос на новые иномарки в Новосибирске вырос на 71,6%
За лето 2023 года спрос новосибирцев на покупку новых иномарок вырос на 71,6%, сообщает «Авито Авто». В тоже время количество объявлений по продаже таких авто увеличилось почти вдвое. Средняя цена в регионе на платформе составила 4 млн руб. При этом средняя цена на новые иномарки по России – 2,9 млн.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В целом по стране спрос за лето в этом сегменте вырос на 110,5%, сообщают эксперты компании.
Доля спроса на новые китайские автомобили составила 46,8%. В общем объеме поставок транспортных средств в страну, автомобили из Китая занимают на сентябрь 20233 года 92%, сообщили в Федеральной таможенной службе.