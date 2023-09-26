Двоих участников протестов в Париже будут судить за нападение на машину полиции

В отношении двоих участников протестов в Париже против полицейского насилия, прошедших 23 сентября, инициировано уголовное разбирательство за «нападение» на машину полицейского патруля. Об этом сообщило BFM TV со ссылкой на прокуратуру.

По данным издания, одного из задержанных — несовершеннолетнего молодого человека — будут судить по статье о насилии в отношении полицейских с отягчающими обстоятельствами. Статься инкриминируется, поскольку в результате инцидента пострадали трое полицейских. Судебное заседание по этому делу пройдет 26 сентября.

Второй осужденный мужчина задержан с 23 сентября. По данным BFM TV, о предъявленном ему обвинении прокурор сообщил 26 сентября.

В ходе протестов на бульваре Клиши у станции метро «Пигаль» Парижа демонстранты забросали камнями полицейскую машину, застрявшую в пробке. В результате пострадали трое полицейских, находившихся в автомобиле. Четвертый вышел из машины и достал оружие.

BFM отмечает, что, по последним данным, были задержаны в общей сложности пять демонстрантов, однако троих освободили. В полиции также уточнили, что не станут привлекать к ответственности сотрудника, доставшего оружия, выходя из машины. Со слов полицейских, он не допустил профессиональных нарушений. Протестные акции во Франции начались в конце июня в связи с убийством полицией жителя Нантера — 17-летнего Нахеля.

Подробнее о протестах — в материале «Ъ» «Насилью мил не будешь».

Лусине Баласян