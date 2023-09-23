На протестах в Париже произошли столкновения демонстрантов с полицией

В Париже началась акция протеста против полицейского насилия и расизма. Французские СМИ сообщили о столкновениях протестующих с полицейскими и о пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр с парижской акции

Фото: Michel Euler / AP Кадр с парижской акции

Фото: Michel Euler / AP

По данным BMF TV, на бульваре Клиши у станции метро «Пигаль» Парижа демонстранты забросали камнями полицейскую машину, застрявшую в пробке. В результате пострадали трое полицейских, находившихся в автомобиле. Четвертый вышел из машины и достал оружие.

Как пишет AFP, протестующие также повредили здание банка Caisse d`Epargne. Министр внутренних дел в соцсети X осудил «неприемлемое насилие» в отношении сотрудников полиции.

По данным МВД, которые приводит Le Figaro, по всей стране к демонстрациям присоединились свыше 30 тыс. человек. В Париже, по данным местных властей, около 9 тыс.

В конце июня во Франции распространились протестные акции в связи с убийством полицией жителя Нантера — 17-летнего Нахеля. В результате задержали свыше 4 тыс. человек, арестовали более 400 участников беспорядков.