Российский полузащитник футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе испанской команды. В начале сентября стало известно, что Захарян заболел. Спустя несколько дней футболист возобновил тренировки и вышел на замену в матче пятого тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». После этого он вновь перестал выходить на поле.

«Арсен восстанавливается после COVID, и мы надеемся, что он вернется к работе с командой в ближайшие дни»,— заявили в клубе.

Ранее Захарян, перешедший в «Реал Сосьедад» в середине августа, принял участие в трех матчах чемпионата Испании, в которых не отметился результативными действиями.

Арсен Захарян является воспитанником московского «Динамо». Он выступал за первую команду с 2020 года. За сборную России полузащитник дебютировал в 2021 году и провел в составе национальной команды семь матчей.

«РИА Новости»