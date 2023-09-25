Воронежский «Факел» проиграл дома казанскому «Рубину» — 0:1

Воронежский «Факел», единственный футбольный клуб Черноземья, играющий в РПЛ, сегодня уступил казанскому «Рубину» в матче девятого тура РПЛ. Игру на воронежском Центральном стадионе профсоюзов смотрели 11 763 зрителей. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

Единственный в матче гол забил вышедший на замену хавбек казанской команды Валентин Вада — на 85-й минуте встречи.

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов на послематчевой конференции отметил, что это была важная игра: «Нам нужно в психологическом плане побеждать, по игре мы находимся не на своем месте. Игра шла с переменным успехом, у всех были опасные моменты, но команда смогла перестроить игру». По словам господина Рахимова, гости понимали, какая игра их ждет в Воронеже: «Знали, что воронежские болельщики будут гнать команду вперед. “Факел” нас не удивил, он всегда так играет: высокий эмоциональный фон и боевая отдача, я готовил к этому футболистов».

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев (возглавил команду в начале сентября), несмотря на проигрыш, считает, что команда провела хороший матч. «Не ожидал, что футболисты смогут быстро схватить структуру и стиль игры. Футбол, который хотим поставить, быстрый, с агрессией, сразу не привить»,— отметил господин Ташуев. По его словам, игроки начали ошибаться после 20-й минуты встречи. «В каждом матче имеем по пять-шесть моментов, а гола нет. Но не все сразу строится. У меня большущая уверенность, что все будет нормально, не будем бороться за выживание, а подниматься выше»,— заключил Сергей Ташуев.

Сейчас «Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала пять очков за девять матчей. «Рубин» находится на 12-й строчке с девятью очками.

Мария Старикова, Александр Прытков