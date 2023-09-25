США ввели санкции в отношении четырех компаний из Петербурга

США ввели экспортные ограничения в отношении пяти российских компаний, четыре из которых зарегистрированы в Санкт-Петербурге. Публикация списка в официальном журнале федерального правительства запланирована на 27 сентября.

Согласно сообщению бюро по вопросам промышленности и безопасности, эти организации действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов. В числе петербургских компаний: ООО «Девайс Консалтинг», ООО «Грант Инструмент», «СМТ Айлоджик», «Стрелой». «Девайс Консалтинг» и «Грант Инструмент», согласно базе СПАРК, занимаются торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием. «СМТ Алойджик» производит электронные печатные платы. Деятельность «Стрелой» связана с транспортными перевозками.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», в санкционный список ранее попал Кировский завод. При этом генеральный директор Кировского завода Сергей Серебряков заявил «Ъ-СПб», что санкции США не станут для петербургского предприятия проблемой.

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