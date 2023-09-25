Долги «Мечела» упокоились с мировым

«Мечел» и Газпромбанк заключили мировое соглашение о реструктуризации долга. Оно позволит металлургической компании снизить долговую нагрузку, а банк получит возврат долга, исключив BNP Paribas. По мнению экспертов, стороны могли бы заключить мировое соглашение и во внесудебном порядке, но обращение в суд пошло на пользу обеим сторонам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Газпромбанк заключил с «Мечелом» и входящим в него Челябинским металлургическим комбинатом (ЧМК) мировое соглашение о реструктуризации кредитных обязательств, сообщили стороны 25 сентября. Решение о мировом соглашении утвердил Девятый арбитражный апелляционный суд.

Суд удовлетворил иск Газпромбанка о взыскании с «Мечела» и ЧМК $244,2 млн 17 июля. В эту сумму входит $154,8 млн основного долга и $89,4 млн процентов. Кредитный договор, ставший поводом для иска, был заключен в 2010 году между «Мечелом» и французским банком BNP Paribas, средства пошли на строительство универсального рельсобалочного стана на ЧМК. Газпромбанк предоставлял финансирование французскому банку, а тот, в свою очередь, кредитовал ЧМК. «Мечел» выступал поручителем по кредиту. Средства должны были быть возвращены до 2019 года, но последний платеж по основному долгу поступил в 2014 году.

Свои требования Газпромбанк аргументировал указом президента, по которому российским банкам разрешили требовать погашения долга по кредитам напрямую с должника, минуя иностранного финансового агента, «Мечел» же возражал, заявляя, что кредит не был синдицированным и право требования есть только у BNP Paribas.

Суд признал ЧМК и «Мечел» обязанными лицами перед Газпромбанком, сумма должна была взыскиваться с ответчиков в рублях по курсу ЦБ на дату платежа. Но в конце прошлой недели стало известно, что стороны просят суд утвердить мировое соглашение.

Олег Коржов, генеральный директор «Мечела», 29 августа 2023 года: «Группа продолжает выполнять обязательства по обслуживанию кредитов и сокращать долговую нагрузку».

Согласно сообщению банка, мировое соглашение предусматривает выплату долга в течение двух лет на комфортных для сторон условиях, конвертацию задолженности в рубли и прощение части общего долга. Это позволит «Мечелу» снизить долговую нагрузку и сократить неурегулированные кредитные обязательства в кредитном портфеле с 15% до 3%, добавили в Газпромбанке.

Также банк приобрел все права у кредитора и внешних участников по кредитному договору от 2010 года, заключенному между ЧМК и иностранными банками. Кредит состоял из трех траншей, сумма основного долга по которым на дату урегулирования составляет $154,9 млн и €154,7 млн. Банк занял конструктивную позицию, что позволило компании реструктурировать задолженность по кредиту не только в части транша, предоставленного Газпромбанком, но и полностью по всем трем траншам, говорится в сообщении «Мечела».

Основными кредиторами «Мечела» выступают ВТБ и Газпромбанк. Чистый долг холдинга без пеней и штрафов на 30 июня составил 255,1 млрд руб., увеличившись по сравнению с данными на конец 2022 года на 10%. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец первого полугодия 2023 года составило 3,4 по сравнению с 2,0 на конец 2022 года.

«На поверхности — стремление Газпромбанка исключить из цепочки расчетов, направленных на погашение задолженности, BNP Paribas»,— отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Он считает, что при заключении мирового соглашения «Мечел» получает более комфортные условия погашения задолженности просто в силу того, что кредит предоставлен в валюте, доступ к которой сейчас затруднен, да и ее стоимость за прошедшее с 2010 года время существенно изменилась не в пользу заемщика. По мнению юриста, стороны могли решить вопрос и без иска, но обращение в суд несет в себе пользу для истца и ответчика. Кредитор подтвердил наличие задолженности непосредственно перед собой, а заемщик получил более комфортные условия погашения задолженности, которые могут быть закреплены мировым соглашением и будут обязательными к исполнению сторонами.

Евгений Зайнуллин