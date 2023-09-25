В «Теремке» рассказали о планах увеличить выручку до 12 млрд рублей за пять лет

Руководство компании «Теремок» рассчитывает, что выручка в ресторанах Санкт-Петербурга в течение пяти лет достигнет отметки 12 млрд рублей в год, тем самым превысив показатель 2022 года в 1,7 раза, сообщают «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на слова генерального директора сети Виталия Свидовского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На рост доходов в компании рассчитывают после реконструкции предприятия и запуска нового производства в городе. Речь идет об усовершенствовании производства на улице Репищева в Приморском районе Петербурга и запуске нового автоматизированного объекта. Объем инвестиций в эти площадки оценили в 2 млрд рублей.

Как отметил господин Свидовский, благодаря модернизации цехов на Репищева будет выпускаться продукции для ресторанов в 1,7 раза больше прежнего объема. Сейчас за день на производстве изготавливают более 100 тонн продукции для ресторанов сети. Помимо этого, за этот срок увеличится и количество точек общественного питания сети в Петербурге и области — со 100 до 150. В «Теремке» спрогнозировали, что выручка компании за 2023 год составит 8,4 млрд руб.

Ранее «Ъ-СПб» сообщил, что в начале сентября «Теремок» открыл сотый ресторан в Петербурге.

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