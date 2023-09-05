«Теремок» открыл сотый по счету ресторан в Петербурге

Компания «Теремок» открыла сотый по счету ресторан в Санкт-Петербурге. Заведение площадью 180 кв. м на 50 посадочных мест расположилось на проспекте Энгельса, 33, между парками Удельным и Сосновкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-СПб» в компании, в ближайшие 5 лет на развитие сети планируется потратить 1,5 млрд руб. В планы входит открытие 50 ресторанов в Петербурге, увеличение числа ресторанов в Ленобласти до 20 заведений и 20 фудтраков.

Уже в третьем и четвертом квартале 2023 года сеть ресторанов быстрого питания «Теремок» пополнится заведениями «Горный институт» и «Энгельса 66». Еще один ресторан — «Лахта центр» откроется в марте 2024 года.

По прогнозам компании, выручка Теремка в 2023 году составит 8,4 млрд руб. В 2022 году показатель был 7,1 млрд.

Сеть ресторанов русской кухни «Теремок» работает в России с 1998 года. Заведения сети открыты в Санкт-Петербурге (150 точек), Москве (173) и Краснодаре (8). Совладельцами ООО «Теремок — русские блины» являются Виталий Свидовский (50%) и Михаил Гончаров (50%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский бизнес попросил власти расширить возможности торговли с фудтраков.

Надежда Ярмула

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