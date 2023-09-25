В здании ЧФ в Севастополе произведут подрыв для обрушения аварийных конструкций

В здании Черноморского флота в Севастополе произведут очередной контролируемый подрыв для обрушения аварийных конструкций. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Взрыв будет произведен в 11:25. Работы будут продолжаться ориентировочно до 14.00.

«Если услышите громкие звуки, не переживайте. Ситуация под контролем»,— написал губернатор.

Утром 25 сентября в центре Севастополя уже прозвучал громкий глухой звук. Позже губернатор города сообщил, что он связан с демонтажем части аварийных конструкций на штабе ЧФ флота.

Татьяна Ручкина

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