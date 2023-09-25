СКА обыграл «Адмирал» на выездном матче КХЛ

Петербургский хоккейный клуб СКА обыграл клуб «Адмирал» из Владивостока в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2023/2024. Встреча прошла на «Фетисов арене» во Владивостоке и завершилась в пользу гостей со счетом 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Хоккейный Клуб СКА Фото: Хоккейный Клуб СКА

На второй минуте в первом периоде Тайлер Граовац забросил первую шайбу в матче. Затем, на седьмой минуте второго периода сравнял счета Николай Поляков. В середине второго периода Даниил Гутик забросил вторую шайбу за «Адмирал», но судьи после просмотра видео отменили гол из-за игры высоко поднятой клюшкой. На 12-ой минуте третьего периода Захар Бардаков своим голом обеспечил победу петербургского клуба.

Победа стала третьей для петербургской команды после серии из пяти поражений. По результатам матча СКА поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков за 10 игр.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте