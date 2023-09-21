СКА одержал победу над «Северсталью» после пяти поражений в КХЛ

Петербургский хоккейный клуб СКА прервал пятиматчевую серию поражений, одержав на своей площадке победу над череповецкой «Северсталью». Игра, состоявшаяся на Ледовой арене, завершилась со счетом 4:1 в пользу армейцев Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК СКА Фото: Пресс-служба ХК СКА

Заброшенными шайбами в составе СКА в этой игре отметились Владимир Алистров, Валентин Зыков (дважды) и Александр Никишин. У гостей отличился Михаил Пашнин.

Напомним, перед матчем с «Северсталью» главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг принял решение поменять капитана команды. В этой роли в игре с череповчанами петербургскую команду на лед вывел Александр Кадейкин.

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