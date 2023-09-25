Два домовладения были повреждены при повторном обстреле белгородского Уразово

В результате повторного обстрела поселка Уразово Валуйского городского округа Белгородской области была разрушена летняя кухня в одном домовладении, повреждена хозпостройка и выбиты окна — в другом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Также повреждены линия электроснабжения и газопровод. На месте работают оперативные и аварийные службы.

Пострадавших, по предварительным данным нет.

Утром глава региона сообщил, что при обстреле Уразово пострадали две женщины. У одной из них была диагностирована легкая контузия, у другой — рассечена бровь.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Алина Морозова

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