МИД России обвинил Пашиняна в деструктивной политике

МИД России выпустил заявление в ответ на послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости. В заявлении МИДа говорится, что премьер Армении «неприемлемыми выпадами» в адрес России хочет снять с себя ответственность за происходящее в Нагорном Карабахе. Политику премьера в МИДе назвали деструктивной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Налицо — попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву»,— говорится в заявлении на сайте ведомства. В ведомстве считают, что послание премьера Армении говорит о том, что «деструктивные для страны и наших союзнических отношений процессы носят не эпизодический, а системный характер».

В послании к гражданам Армении от 24 сентября Никол Пашинян заявил о необходимости перестроить внутреннюю и внешнюю структуру безопасности страны. По его мнению, Азербайджан и российские миротворцы не могут должным образом обеспечить безопасность армянского населения в Карабахе. В качестве меры, которая обеспечит безопасность страны, Никол Пашинян назвал ратификацию Римского статута. Это обяжет Армению подчиняться решениям Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

В МИДе считают, что Никол Пашинян, решив действовать в Брюсселе и Праге с опорой на Алма-Атинскую декларацию 1991 года и таким образом признав суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, «поддался увещеваниям Запада». В ведомстве отметили, что именно это «принципиально изменило условия» положение российских миротворцев в нагорном Карабахе.

При этом ведомство подчеркнуло, что Россия «всегда была верна союзническим обязательствам» и не ставила Армению перед выбором «с нами или против нас». «Убеждены, что ереванское руководство совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. Уверены, что это осознает и подавляющее большинство армянского населения»,— отмечается в сообщении.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в непризнанном Нагорном Карабахе. Спустя сутки операция была официально закончена. На фоне военных действия в Армении начались антиправительственные протесты. Участники митингов требуют отставки Никола Пашиняна. По мнению оппозиции, действия премьера привели к ситуации в Карабахе. При этом официальные лица Армении обвиняют Россию и российских миротворцев в том, что они не обеспечивают безопасность армян в Карабахе.

О конфликте — в материале «Ъ» «В Горисе ничего не происходит».