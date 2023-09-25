Количество пострадавших от отравления грибами в Черноземье выросло до 39

В Черноземье с начала 2023 года отравились грибами 39 человек, двумя неделями ранее было известно о 22 пострадавших. Сведения опубликовали региональные управления Роспотребнадзора.

Больше всего отравившихся выявлено в Курской области — 18, по данным на 25 сентября. Известно, что четверо пострадавших — члены одной семьи с двумя детьми. Они ели грибы собственного сбора и приготовления. У всех четверых было отравление средней тяжести.

В Тамбовской области, по данным на 21 сентября, пострадали 11 человек. Детей младше 14 лет среди них нет. Случаи отравления зафиксированы в облцентре, Мичуринске, Первомайском и Рассказовском районах.

«Заболевшими употреблялись грибы разных ботанических видов в вареном, жареном и маринованном виде. Приготовление грибов осуществлялось в домашних условиях с нарушением технологических и санитарно-гигиенических регламентов»,— рассказали тамбовские санитарные врачи.

В Орловской области, по данным на 21 сентября, отравились семь человек. Среди них есть двое детей. Один из них съел сырую говорушку, второй — сырые грибы неизвестного происхождения.

«Главными причинами отравлений являются неумение распознавать съедобные и ядовитые грибы и неправильное приготовление блюд из некоторых съедобных грибов»,— считают в тамбовском Роспотребнадзоре.

Также три человека обратились к медикам после поедания грибов в Липецкой области — по данным на 12 сентября. Они употребляли в пищу рядовки, свинушки и грибы неизвестных видов, уточнили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

По словам санитарных врачей, ни один эпизод отравления к летальному исходу не привел

Управления Роспотребнадзора по Белгородской и Воронежской областям о случаях отравления грибами в этом году не сообщали.

Алина Морозова

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