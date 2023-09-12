С начала года в Черноземье 22 человека отравились грибами

С начала 2023 года в Черноземье отравились грибами не менее 22 человек. Такие данные приводят региональные управления Роспотребнадзора. Летальных исходов не зафиксировано.

В Курской области больше всего пострадавших — 12 — зафиксировано на 2 августа. Известно, что четверо из них — члены одной семьи с двумя детьми. Они ели грибы собственного сбора и приготовления. У всех четверых было отравление средней тяжести.

Еще четыре человека пострадали в Тамбовской области — по данным на 25 августа. Они зарегистрированы в Тамбове, Мичуринске, Рассказовском и Первомайском районах. Детей младше 14 лет среди них нет. Заболевшие ели разные маринованные грибы, приготовленные дома с нарушением санитарно-гигиенических норм.

Три человека отравились грибами в Липецкой области — по данным на 12 сентября. «В основном причиной отравления явилось употребление в пищу пластинчатых грибов: рядовки, свинушки, а также неизвестные грибы»,— рассказали в территориальном Роспотребнадзоре.

Еще три человека попали в больницу после употребления грибов в Орловской области — по данным на 29 августа. Установлено, что среди пострадавших двое детей и пенсионерка. В первом случае девочка отравилась сырой говорушкой, во втором — ребенок съел сырые грибы неизвестного вида, в третьем — пожилой женщине понадобилась помощь медиков после поедания консервированных лисичек домашнего приготовления.

Управления Роспотребнадзора по Белгородской и Воронежской областям о случаях отравления грибами в этом году не сообщали.

По данным на начало августа, с начала 2023 года в России отравились грибами 108 человек.

Алина Морозова

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