В Оренбуржье расследуют крупный пожар на нефтебазе с одним пострадавшим

Начата проверка по факту пожара на нефтебазе в Оренбургской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: Прокуратура Оренбургской области

«Предварительно установлено, что вблизи от поселка Холодные Ключи Оренбургского района на территории нефтебазы в вечернее время 24 сентября 2023 года произошло возгорание нефтепродуктов»,— говорится в сообщении.

Представители контрольного органа проверяют, соблюдалась ли на объекте пожарная безопасность. По информации, регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании цистерн с нефтепродуктами на частном предприятии на 26 км трассы М-5 «Урал» в Оренбургском районе поступило на пульт дежурного в минувшее воскресенье, 24 сентября, в 20:58 (MSK+1). Ориентировочная площадь пожара составила 500 кв. м.

Открытое горение было ликвидировано в 22:28. Пожар полностью потушили в 22:50.

В результате происшествия один человек пострадал. Также следствие опровергло ранее появившуюся информацию об одном погибшем и одном пострадавшем в результате пожара.

Георгий Портнов