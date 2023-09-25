Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Следствие опровергло информацию о погибшем на пожаре на нефтебазе в Оренбуржье

Информация об одном погибшем и одном пострадавшем на пожаре на нефтебазе в Оренбуржье оказалась недостоверной. В действительности в результате происшествия пострадал один человек. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в региональном СУ СК РФ.

Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области

«Погибших там нет, пропавших без вести тоже. Один работник получил ожоги. Он сейчас в больнице. Ему оказывается медицинская помощь»,— говорится в сообщении.

По информации, регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании цистерн с нефтепродуктами на частном предприятии на 26 км трассы М-5 «Урал» в Оренбургском районе поступило на пульт дежурного в минувшее воскресенье, 24 сентября, в 20:58 (MSK+1). Ориентировочная площадь пожара составила 500 кв. м.

Открытое горение было ликвидировано в 22:28. Пожар полностью потушили в 22:50.

Причину происшествия устанавливают дознаватели. Ранее в telegram-каналах появилась информация об одном погибшем и одном пропавшем без вести на пожаре.

Ранее в Оренбурге произошел пожар на складе металлоконструкций. Пламя охватило площадь 300 кв. м.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...