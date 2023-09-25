Следствие опровергло информацию о погибшем на пожаре на нефтебазе в Оренбуржье

Информация об одном погибшем и одном пострадавшем на пожаре на нефтебазе в Оренбуржье оказалась недостоверной. В действительности в результате происшествия пострадал один человек. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в региональном СУ СК РФ.

Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области

«Погибших там нет, пропавших без вести тоже. Один работник получил ожоги. Он сейчас в больнице. Ему оказывается медицинская помощь»,— говорится в сообщении.

По информации, регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании цистерн с нефтепродуктами на частном предприятии на 26 км трассы М-5 «Урал» в Оренбургском районе поступило на пульт дежурного в минувшее воскресенье, 24 сентября, в 20:58 (MSK+1). Ориентировочная площадь пожара составила 500 кв. м.

Открытое горение было ликвидировано в 22:28. Пожар полностью потушили в 22:50.

Причину происшествия устанавливают дознаватели. Ранее в telegram-каналах появилась информация об одном погибшем и одном пропавшем без вести на пожаре.

Ранее в Оренбурге произошел пожар на складе металлоконструкций. Пламя охватило площадь 300 кв. м.

Георгий Портнов