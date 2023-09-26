«Атлетико» притормозил соседа

В одном из главных матчей европейского футбольного уикенда «Реал» допустил первую в сезоне осечку, уступив в мадридском дерби «Атлетико» — 1:3. Она скинула его с первой сразу на третью строчку в таблице испанского чемпионата. В самом «Реале» склонны винить в этом арбитра Альберолу Рохаса, но, кажется, причиной стала во многом неудачная стратегия тренера Карло Анчелотти, перенасытившего игроками середину поля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению футболистов «Реала», в матче с «Атлетико» их команду «убил» судья Альберола Рохас

Фото: Denis Doyle / Getty Images По мнению футболистов «Реала», в матче с «Атлетико» их команду «убил» судья Альберола Рохас

Фото: Denis Doyle / Getty Images

Это поражение на поле одного из самых принципиальных соперников оборвало череду успехов «Реала», который стартовал в испанском чемпионате пятью подряд победами, а в Лиге чемпионов справился с «Унионом». И в самом клубе его восприняли чрезвычайно болезненно. Так болезненно, как будто оно лишило команду какого-то важного приза.

RMTV, клубное телевидение «Реала», после матча выпустило сюжет, целиком и полностью посвященный судейству в исполнении арбитра Альберолы Рохаса. И это был особенный сюжет: в футболе редко когда настолько яростно набрасываются на рефери. Работу Рохаса RMTV оценивало как «ужасную», «отвратительную» и «вызывающую рвоту», найдя сразу несколько «решающих» ошибок. Первая связана с тем голом, которым Альваро Мората открыл счет. По мнению экспертов «Реала», Рохас обязан был его отменить, посмотрев эпизод с помощью VAR, из-за состоявшегося до него нарушения на хавбеке гостей Джуде Беллингеме. Зато они не увидели никаких причин не фиксировать аннулированный судьей гол Эдуардо Камавинги, назвав офсайд Антонио Рюдигера «не существующим», поскольку партнер Камавинги «не вмешивался в игру». Еще RMTV негодовало по поводу того, как можно было не удалить за грубый фол Хосе Марию Хименеса и не назначить пенальти за попадание мяча в руку Марио Эрмосо внутри штрафной.

Телеканал «Реала» не остановился на констатации непрофессионализма Альберолы Рохаса, позволив себе жирнющий и чреватый ответными обвинениями намек. Он указал на то, что Рохас входит в число тех арбитров, которые «пользовались услугами» Хосе Марии Энрикеса Негрейры. Негрейра, бывший вице-президент судейского комитета Федерации футбола Испании — как известно, центральный персонаж главного испанского футбольного скандала нынешнего года. Следствие установило, что в течение довольно долгого периода времени он оказывал «Барселоне» то, что враг «Реала» номер один и сам арбитр называли обычными «консультационными услугами», но что, по мнению некоторых представителей футбольного сообщества, куда больше походило на коррупционную схему. Угрозы жестоко покарать каталонцев за такого рода взаимодействие, допустим, исключением из еврокубков в жизнь не воплотились, однако, как выяснилось, в «Реале» забывать о нем не собираются.

Впрочем, остальные медиаресурсы решениям Альберолы Рохаса уделяли на порядок меньше внимания. Зато много его досталось кое-каким другим нюансам. Например, откровенному признанию после матча тренера «Реала» Карло Анчелотти, который говорил о страшном дефиците концентрации у своих игроков, о том, что все три гола «Атлетико» — два Альваро Мораты и один Антуана Гризманна — были забиты словно под копирку: прострел в центральную зону, а там никто не успевает накрыть представляющего опасность футболиста. А еще — стратегии самого Анчелотти. В матче с «Атлетико» он отчего-то посчитал нужным насытить по максимуму среднюю линию, отправив на поле аж пять хавбеков и оставив на скамейке до второго тайма довольно эффективного в сентябре форварда Хоселу. В итоге «Реал» почти вдвое превзошел хозяев дерби по владению мячом (64% на 36%), ровно вдвое — по числу ударов по воротам (20 на 10), но команда-победитель, которая как раз разгонялась в сезоне со скрипом, смотрелась куда острее.

Эта осечка скинула «Реал» с верхушки турнирной таблицы сразу на третью позицию. Хотя, конечно, его отставание от лидеров — чисто символическое, всего балл. Лидерами же стали «Барселона» и, как ни странно, «Жирона», переживающая, видимо, свой коротенький звездный час.

Чемпионат Испании Шестой тур. «Жирона»—«Мальорка» 5:3 (Давид Лопес, 26; Довбик, 33 (пен.); Мартин, 37; Эррера, 45; Савио, 57 — Мурики, 4 (пен.); Пратс, 88, 90+5). «Барселона»—«Сельта» 3:2 (Левандовский, 81, 85; Канселу, 89 — Ларсен, 19; Дувикас, 76). «Реал Сосьедад»—«Хетафе» 4:3 (Кубо, 2; Оярсабаль, 61 (пен.), 88; Мендес, 66 — Аленья, 39; Майораль, 45+5 (пен.); Латаса, 90+2). «Атлетико»—«Реал» 3:1 (Мората, 4, 46; Гризманн, 18 — Крос, 35). Положение команд. 1. «Барселона» — 16 очков. 2. «Жирона» — 16. 3. «Реал» — 15. 4. «Атлетик» — 13. 5. «Атлетико» — 10 (после 5 матчей). 6. «Валенсия» — 10. 7. «Райо Вальекано» — 10. 8. «Реал Сосьедад» — 9.

Алексей Доспехов