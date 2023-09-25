Финансирование «Пушкинской карты» предложили сократить почти на 8 млрд рублей

Финансирование программы «Пушкинская карта» в 2024–2025 годах предлагается сократить почти на 8 млрд руб. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на следующий год и плановый период 2025–2026 годов. Выдержки из пояснительных материалов приводит «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно документу, объем бюджетного финансирования на федеральный проект «Пушкинская карта» предлагается сократить с 16 млрд 411 млн руб. до 12 млрд 508 млн руб. в 2024 году и с 16 млрд 411 млн руб. до 12 млрд 691 млн руб. в 2025 году. При этом в 2026 году предлагается выделить на программу 28,3 млрд руб., что на 10% ниже бюджетного прогноза.

Социально-культурный проект «Пушкинская карта» был запущен в сентябре 2021 года. Молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет выделен бюджет на культурное просвещение. Средства на карте можно тратить только в учреждениях культуры и на культурные мероприятия. Годовой лимит на приобретение билетов по «Пушкинской карте» составляет 5 тыс. руб.

В начале марта глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил президенту Владимиру Путину, что мошенникам удалось украсть с карт программы 100 млн руб. В схеме, по данным «Ъ», участвовали индивидуальные предприниматели.

Для «устранения точек уязвимости и повышения уровня защищенности» «Пушкинской карты» вице-премьер Татьяны Голикова поручила внести изменения в федеральную программу. Минкульт и Минцифры предложили сделать VK единым билетным оператором «Пушкинской карты». К нему должны будут подключиться все участвующие в программе организации культуры и другие билетные агрегаторы.

Подробнее — в материале «Ъ» «VK тянет билет».

Милена Костерева