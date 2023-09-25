Заместитель мэра Москвы: линии МЦД дойдут до пяти регионов России

В рамках модернизации Центрального транспортного узла линии Московских центральных диаметров (МЦД) дойдут до пяти российских субъектов. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Программа предусматривает продление всех диаметров в случае ее одобрения правительством РФ. Эту программу мы готовили совместно с Минтрансом РФ, РЖД и правительством Московской области. Правительство должно принять решение о реализации этой программы»,— сообщил господин Ликсутов на конференции, посвященной проектам транспортного комплекса Москвы (цитата по «Прайму»).
По продленным маршрутам МЦД можно будет доехать до Ярославской, Тульской, Орловской, Калужской, Рязанской и других областей. О программе модернизации всего Центрального транспортного узла объявил недавно президент России Владимир Путин.
В сентябре власти Москвы увеличили интервал бесплатной пересадки на МЦД-3 и МЦД-4 с 1,5 до 2 часов, чтобы пассажиры успевали доехать с последних станций диаметров до дальних пересадок на метро. Движение по этим диаметрам было открыто в конце августа--начале сентября.
6 сентября мэр Москвы Сергей Собянин также открыл движение на участке Рассказовка--Аэропорт Внуково Солнцевской линии. Максим Ликсутов заявил, что планов по созданию станций метро около остальных аэропортов Москвы помимо Внуково пока нет.