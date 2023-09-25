Заместитель мэра Москвы: линии МЦД дойдут до пяти регионов России

В рамках модернизации Центрального транспортного узла линии Московских центральных диаметров (МЦД) дойдут до пяти российских субъектов. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Программа предусматривает продление всех диаметров в случае ее одобрения правительством РФ. Эту программу мы готовили совместно с Минтрансом РФ, РЖД и правительством Московской области. Правительство должно принять решение о реализации этой программы»,— сообщил господин Ликсутов на конференции, посвященной проектам транспортного комплекса Москвы (цитата по «Прайму»).

По продленным маршрутам МЦД можно будет доехать до Ярославской, Тульской, Орловской, Калужской, Рязанской и других областей. О программе модернизации всего Центрального транспортного узла объявил недавно президент России Владимир Путин.

В сентябре власти Москвы увеличили интервал бесплатной пересадки на МЦД-3 и МЦД-4 с 1,5 до 2 часов, чтобы пассажиры успевали доехать с последних станций диаметров до дальних пересадок на метро. Движение по этим диаметрам было открыто в конце августа--начале сентября.

6 сентября мэр Москвы Сергей Собянин также открыл движение на участке Рассказовка--Аэропорт Внуково Солнцевской линии. Максим Ликсутов заявил, что планов по созданию станций метро около остальных аэропортов Москвы помимо Внуково пока нет.

Анастасия Ларина