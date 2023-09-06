Период бесплатной пересадки на МЦД-3 и МЦД-4 увеличится с 1,5 до 2 часов

Период бесплатной пересадки на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и Московский центральный диаметр (МЦД) для некоторых маршрутов на МЦД-3 и МЦД-4 увеличат с полутора до двух часов.

«Мы продлеваем время действия бесплатной пересадки на метро, МЦК и МЦД для некоторых маршрутов на D3 и D4... Этот период будет увеличен с 90 до 120 минут»,— говорится в сообщении в Telegram-канале московского департамента транспорта.

Интервал увеличили для того, чтобы пассажиры успевали доехать с последних станций диаметров до дальних пересадок на метро. Так пассажиры смогут дольше передвигаться на наземном метро.

Анастасия Ларина