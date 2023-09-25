В Данилове Ярославской области начался отопительный сезон

В Данилове Ярославской области с 25 сентября запустили подачу тепла в социальные объекты, с 26 сентября планируется начать включать отопление и в жилищном фонде. Об этом сообщили в администрации городского поселения Данилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В жилых домах отопление начнут включать 26 сентября. Отопление во всех домах планируют включить до 30 сентября.

«Подача тепла в жилищный фонд от котельной по адресу ул. Заводская, д.7 начнется согласно установленному графику. Потребителям тепла быть готовым к приему тепловой энергии»,— написал глава Данилова Алексей Амосов в своем телеграм-канале.

В администрации отметили, что отопление могут включить раньше обозначенных сроков при технической возможности, а наладят теплоснабжение в течение недели после последнего пуска тепла.

Мэр Ярославля Артем Молчанов сообщал, что включение отопления будет зависеть от погоды, а досрочное включение тепла предполагает и дополнительные затраты бюджета. На настоящий момент соответствующее постановление мэр не подписал.

Алла Чижова