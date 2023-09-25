Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Данилове Ярославской области начался отопительный сезон

В Данилове Ярославской области с 25 сентября запустили подачу тепла в социальные объекты, с 26 сентября планируется начать включать отопление и в жилищном фонде. Об этом сообщили в администрации городского поселения Данилов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В жилых домах отопление начнут включать 26 сентября. Отопление во всех домах планируют включить до 30 сентября.

«Подача тепла в жилищный фонд от котельной по адресу ул. Заводская, д.7 начнется согласно установленному графику. Потребителям тепла быть готовым к приему тепловой энергии»,— написал глава Данилова Алексей Амосов в своем телеграм-канале.

В администрации отметили, что отопление могут включить раньше обозначенных сроков при технической возможности, а наладят теплоснабжение в течение недели после последнего пуска тепла.

Мэр Ярославля Артем Молчанов сообщал, что включение отопления будет зависеть от погоды, а досрочное включение тепла предполагает и дополнительные затраты бюджета. На настоящий момент соответствующее постановление мэр не подписал.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...