Совет федерации одобрил смену прокурора в Татарстане

Члены Совета федерации (СФ) поддержали все предложенные президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуры на должности региональных прокуроров. Об этом сообщается на сайте верхней палаты.

В том числе сенаторы согласились с предложением назначить прокурора Татарстана Илдуса Нафикова главой надзорного органа Марий Эл. А на пост прокурора Татарстана одобрена кандидатура заместителя прокурора Санкт-Петербурга Альберта Суяргулова.

Напомним, согласно федеральному законодательству, прокуроры регионов назначаются президентом РФ после консультаций с Советом федерации (сами кандидатуры президенту вносит генпрокурор). Такие консультации прошли на совместном заседании трех комитетов СФ.

«Соответствующие заключения будут направлены председателю СФ для информирования президента России о результатах проведенных консультаций»,— говорится в релизе верхней палаты.

Напомним, Илдус Нафиков возглавляет прокуратуру Татарстана последние 10 лет. Сейчас истекает второй пятилетний срок его пребывания в должности.

Альберт Суяргулов, который может возглавить прокуратуру Татарстана, прежде отношения к республике не имел. Согласно сайту Генпрокуратуры, вся его карьера связана с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"