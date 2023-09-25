На Кубани уничтожат 57 тысяч свиней из-за распространения АЧС

На территории Краснодарского края в сентябре будут ликвидированы 57 тыс. свиней в связи с распространением африканской чумы среди животных. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба управления ветеринарии Ростовской области Фото: пресс-служба управления ветеринарии Ростовской области

«Эти цифры включают и 7 тыс. голов на ферме АО "Ленинградское"»,— цитирует информационное агентство слова представителей ведомства.

Напомним, 22 сентября очередной случай АЧС был выявлен на ферме Минобороны РФ Ленинградском районе Краснодарского края. Ранее очаги заболевания были также обнаружены в Кущевском, Брюховецком, Крыловском и Калининском районах.

Анастасия Назарова