На Кубани выявлен новый очаг африканской чумы свиней

На свинотоварной ферме в Ленинградском районе Краснодарского края выявлено заболевание животных африканской чумой свиней, сообщает оперативный штаб региона со ссылкой на краевой департамент ветеринарии. Ферма принадлежит АО «Ленинградское» Минобороны РФ, на объекте установлен карантин, поголовье свиней будет изъято и уничтожено.

Вспышки заболевания африканской чумы свиней ранее были выявлены и локализованы в четырех муниципалитетах Краснодарского края. Заражение животных вирусом АЧС было обнаружено на свинотоварных фермах, принадлежащих ООО «Импульс» в Кущевском районе, «Агрокомплекс им. Н. Ткачева» в Брюховецком районе, ООО «Степь» в Крыловском районе, а также в свиноводческом комплексе «Делимит» в Калининском районе.

Анна Перова, Краснодар