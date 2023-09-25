МВД объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского

МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Петра Хофманьского, следует из базы розыска ведомства. Согласно карточке, господин Хофманьский разыскивается по статье УК. Других подробностей не приводится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: International Criminal Court Фото: International Criminal Court

«Медиазона» обратила внимание, что в розыск объявили в том числе заместительницу Петра Хофманьского — Лус дель Кармен Ибаньес Карранса, а также судью Бертрама Шмитта.

В марте 2023 года СКР возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Они 17 марта того же года выдали ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. В мае МВД объявило в розыск Карима Ахмада Хана, в июне — Розарио Сальваторе Айтала, в июле — Томоко Аканэ.

Полина Мотызлевская