МВД объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского

МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Петра Хофманьского, следует из базы розыска ведомства. Согласно карточке, господин Хофманьский разыскивается по статье УК. Других подробностей не приводится.
Фото: International Criminal Court
«Медиазона» обратила внимание, что в розыск объявили в том числе заместительницу Петра Хофманьского — Лус дель Кармен Ибаньес Карранса, а также судью Бертрама Шмитта.
В марте 2023 года СКР возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Они 17 марта того же года выдали ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. В мае МВД объявило в розыск Карима Ахмада Хана, в июне — Розарио Сальваторе Айтала, в июле — Томоко Аканэ.