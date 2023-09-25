Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эрдоган 25 сентября прилетит в Азербайджан для переговоров с Алиевым

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня, 25 сентября, по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева прибыл в город Нахичевань, который находится у границы с Арменией. Его фото на трапе самолета опубликовал «Sputnik Азербайджан».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как сообщил TRT Haber со ссылкой на канцелярию турецкого президента, господин Эрдоган и господин Алиев обсудят вопросы повестки отношений между Турцией и Азербайджаном, а также региональные и международные темы. Они также примут участие в церемонии закладки газопровода Ыгдыр--Нахичевань и открытия модернизированного Нахичеванского военного комплекса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что встречи Ильхама Алиева с зарубежными коллегами, в том числе с президентом Турции, помогут в обеспечении безопасности и нормализации жизни в Нагорном Карабахе.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. Через сутки Ильхам Алиев заявил об окончании «антитеррористической операции». По его словам, все задачи удалось выполнить за сутки.

Правительство Армении сообщило, что с начала проведения операции из Карабаха были эвакуированы 5 тыс. жителей. Еще 2 тыс. армянского населения эвакуировали российские миротворцы.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В Горисе ничего не происходит».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...