Эрдоган 25 сентября прилетит в Азербайджан для переговоров с Алиевым

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня, 25 сентября, по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева прибыл в город Нахичевань, который находится у границы с Арменией. Его фото на трапе самолета опубликовал «Sputnik Азербайджан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как сообщил TRT Haber со ссылкой на канцелярию турецкого президента, господин Эрдоган и господин Алиев обсудят вопросы повестки отношений между Турцией и Азербайджаном, а также региональные и международные темы. Они также примут участие в церемонии закладки газопровода Ыгдыр--Нахичевань и открытия модернизированного Нахичеванского военного комплекса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что встречи Ильхама Алиева с зарубежными коллегами, в том числе с президентом Турции, помогут в обеспечении безопасности и нормализации жизни в Нагорном Карабахе.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. Через сутки Ильхам Алиев заявил об окончании «антитеррористической операции». По его словам, все задачи удалось выполнить за сутки.

Правительство Армении сообщило, что с начала проведения операции из Карабаха были эвакуированы 5 тыс. жителей. Еще 2 тыс. армянского населения эвакуировали российские миротворцы.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В Горисе ничего не происходит».

Анастасия Ларина