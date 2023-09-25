Песков: Путин даст интервью западным СМИ, когда настанет подходящий момент

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Кремль получает десятки запросов от зарубежных СМИ на интервью с Владимиром Путиным. Однако, по его словам, общественность на Западе сейчас «одурманена русоненавистнической пропагандой» и вряд ли способна воспринимать позицию российского президента.

В ходе пресс-колла журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать несостоявшееся интервью бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона с Владимиром Путиным. По словам самого господина Карлсона, взять интервью у президента России ему помешали власти США.

«Мы ежедневно получаем десятки запросов от международных СМИ, в том числе от американских, с просьбой к президенту Путину дать интервью. Мы считаем, что обязательно наступит момент, когда такое интервью потребуется. Но в настоящий момент, когда общественность серьезно одурманена русоненавистнической пропагандой, вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего. Но мы убеждены, что рано или поздно такой момент настанет»,— сказал Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, готов ли сейчас президент России дать интервью Такеру Карлсону, Дмитрий Песков сказал: «Подождем — увидим».

В конце августа главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что Такер Карлсон выразил желание взять интервью у Владимира Путина. Позднее господин Карлсон рассказал, что пообщаться с российским президентом ему помешали власти США. Он также заявил, что правительство Соединенных Штатов на протяжении десятилетий предпринимали «очень агрессивные попытки» контролировать то, что попадает в американские СМИ.