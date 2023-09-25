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Глава Удмуртии: на остановочные павильоны в Ижевске «без слез не взглянешь»

Ненадлежащее состояние остановочных павильонов в столице Удмуртии вызвало негодование у главы региона Александра Бречалова. На состояние объектов он обратил внимание в ходе аппаратного совещания, которое состоялось сегодня, 25 сентября.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как отметил глава республики, на остановочные павильоны «без слез не взглянешь». «Это ужас, ужас! Конечно, нужны современные павильоны, с понятной информацией на поверхностях, а не вот это вот: все в клею, и бог знает, чего там лепят»,— заявил глава Удмуртии.


Напомним, внимание на состояние объектов руководитель республики обратил еще в августе 2022 года после объезда территории, в ходе которого местные жители пожаловались на плохое состояние остановочного комплекса и незаконную торговлю алкоголем. Тогда предпринимателей планировали штрафовать за ненадлежащий вид объектов. Содержать в порядке остановочные павильоны пообещал новый глава Ижевска Дмитрий Чистяков в своей программе.

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